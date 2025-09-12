PREVISÃO DO TEMPO: sexta-feira (12) com fortes chuvas no Norte

Publicada em 12/09/2025 às 07h50
A previsão do tempo para a região Norte nesta sexta-feira (12) é de manhã com pancadas de chuvas acompanhadas por trovoadas isoladas no Amazonas, Roraima, Pará, Acre e Amapá.
Durante a tarde, as chuvas continuam no Amazonas e também no Acre, Rondônia e Pará. Já no Tocantins, o tempo segue firme e com sol.
À noite, as pancadas seguem no Amazonas, Acre, Roraima e Amapá, podendo se estender também para o norte do Pará. Em Rondônia, há previsão de pancadas isoladas, enquanto no Tocantins o tempo continua firme.
Entre as capitais, a temperatura mínima deve chegar a 23°C, em Rio Branco e Belém. Já a máxima prevista é de 40°C, em Palmas. A umidade relativa do ar varia entre 25% e 100%.
5 Motivos para saber das previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção dos marinheiros, dos navios e dos passageiros;
Aeronáutica: proteção e segurança dos pilotos, das aeronaves e dos passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras à pesca; e
Turismo: garantia de um passeio e de uma viagem feliz e tranquila.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
