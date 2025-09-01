PREVISÃO DO TEMPO: segunda-feira (1°) com pancadas de chuva no Norte

Por Sophia Stein / Brasil61
Publicada em 01/09/2025 às 07h50
A previsão do tempo para esta segunda-feira (1°) é de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas em praticamente todos os estados da região Norte, atingindo regiões do Amazonas, Acre, Roraima, Amapá e Pará. Em Tocantins, o sol aparece entre nuvens.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Belém. Já a máxima pode chegar a 36°C, em Palmas. A umidade relativa do ar varia entre 25% e 95%.
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
