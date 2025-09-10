PREVISÃO DO TEMPO: quarta-feira (10) chuvosa no Norte

Publicada em 10/09/2025 às 07h50
A previsão do tempo para a região Norte nesta quarta-feira (10) é de variação entre sol, nuvens e pancadas de chuva ao longo do dia.
Durante a manhã, o tempo fica nublado na maior parte da região, mas há previsão de chuvas isoladas com trovoadas em áreas do Amazonas, Roraima, Acre e Pará. No Amapá, há possibilidade de chuva.
À tarde, as chuvas são fortes e acompanhadas por trovoadas isoladas, principalmente no sul do Amazonas, Acre e noroeste de Rondônia. No litoral do Pará e do Amapá, a possibilidade de chuva continua.
À noite, as pancadas de chuva continuam em grande parte da região, com destaque para o Amazonas, Roraima, Acre e Rondônia.
No Tocantins, há variação entre muitas e poucas nuvens durante todo o dia e à noite, sem previsão de chuvas.
Entre as capitais, a temperatura mínima deve chegar a 22°C, em Rio Branco. Já a máxima prevista é de 38°C, em Palmas. A umidade relativa do ar varia entre 20% e 100%.
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Comentários
Seja o primeiro a comentar!