PREVISÃO DO TEMPO: pancadas de chuva são registradas em boa parte no Norte, neste sábado (13)

No Norte do Brasil, o sábado (13) contará com chuva na maior parte da região. Para a totalidade dos estados de Roraima e Acre, por exemplo, a previsão é de pancadas de chuva e trovoadas isoladas.
A situação é semelhante em praticamente todo o Amazonas. Os volumes mais intensos serão registrados em áreas do Alto Solimões, Juruá, Boca do Acre e Tefé.
Em Rondônia, há possibilidade de chuva isolada mais ao oeste da unidade da federação. O mesmo quadro será percebido em todo o Amapá e na maior parte do Pará.
Já no estado tocantinense, a prevalência é de variação entre muitas e poucas nuvens, sem possibilidade de chuva.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C em Palmas. A máxima está prevista para o mesmo estado, com 38°C. A umidade relativa do ar varia entre 20% e 95%.
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
