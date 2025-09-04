Prefeitura de Porto Velho participa da campanha Setembro Verde dedicada à inclusão social de pessoas com deficiência

Publicada em 04/09/2025 às 08h19
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), se une à mobilização nacional e participa da campanha Setembro Verde. A campanha dedicada à inclusão social de pessoas com deficiência, promovendo a conscientização sobre seus direitos e a importância da acessibilidade. O mês é marcado pela significativa data de 21 de setembro - Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência.
A campanha busca mobilizar a sociedade para garantir que as pessoas com deficiência tenham acesso a direitos fundamentais, como educação, saúde e trabalho. Apesar das legislações existentes, como a Lei Brasileira de Inclusão (Lei 13.146/2015), muitos desafios ainda persistem, como a falta de acessibilidade e a discriminação.
Conforme a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) de 2022, cerca de 18,6 milhões de pessoas no Brasil possuem algum tipo de deficiência, representando 8,9% da população. Essa diversidade inclui deficiências físicas, mentais, intelectuais, visuais e auditivas.
Durante o mês de setembro, diversas ações são realizadas por governos e organizações não governamentais para promover a inclusão e a conscientização. Isso inclui campanhas educativas, eventos e atividades que visam informar a população sobre a importância da inclusão e combater o preconceito.
PARCERIA
A Prefeitura de Porto Velho fechou parceria com a Escola da Magistratura do Estado de Rondônia (Emeron) para ofertar capacitação para servidores com a temática voltada para a inclusão da pessoa com deficiência, buscando assim ofertar serviços de qualidade para todos. E nesse mês que marca a luta nacional da pessoa com deficiência, haverá a participação dos servidores da rede municipal no II Seminário sobre Transtorno do Espectro Autista, no dia 17 de setembro, no auditório do Tribunal de Justiça/RO, direcionado a autoridades do poder público, servidores e acadêmicos.
O Setembro Verde é uma oportunidade para refletir sobre a inclusão social e a acessibilidade. A campanha é um chamado à ação para que todos se tornem agentes de mudança em prol de uma sociedade mais inclusiva e justa para todos.
