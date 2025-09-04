Prefeitura de Porto Velho investe em capacitação de servidores e amplia oportunidades

Publicada em 04/09/2025 às 08h31
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Administração (Semad), segue investindo em políticas de valorização dos servidores públicos. Até o dia 27 de agosto, o Departamento de Capacitação e Treinamento já promoveu 14 cursos em diferentes áreas, beneficiando 952 servidores municipais.
A iniciativa integra o compromisso da atual gestão em oferecer formação contínua, garantindo mais eficiência, qualidade nos serviços prestados e melhores condições de trabalho aos profissionais da administração pública.
Entre os próximos cursos ofertados, destacam-se:
Gestão, fiscalização e orçamento de obras e serviços de engenharia;
Gestão de logística para almoxarifado na administração pública;
Operador de drone;
Capacitação básica em liderança no serviço público para novos administradores dos distritos de Porto Velho.
O curso voltado aos administradores distritais reforça a preocupação da Prefeitura em preparar quem estará à frente da gestão nos distritos, garantindo que esses líderes estejam aptos a desempenhar suas funções com responsabilidade, técnica e compromisso com a comunidade.
Segundo a Semad, essa é apenas a primeira etapa de uma agenda de formações que se estenderá pelos próximos quatro anos, consolidando um ciclo permanente de capacitação voltado ao crescimento profissional dos servidores e ao fortalecimento da máquina pública municipal.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!