Prefeitura de Jaru inicia pavimentação em quatro bairros com apoio de Lúcio Mosquini e Dr. Luís do Hospital

A Prefeitura de Jaru está executando, nesta semana, obras de asfaltamento em diferentes regiões do município. Os serviços contemplam trechos de quatro bairros distintos.
Até a quarta-feira, 4, equipes estiveram na rua Raimundo Catanhede, entre Afonso José e João Batista, no Setor 01; na rua Visconde de Mauá, entre 7 de Setembro e Alberto Santos Dumont, no bairro Jardim dos Estados; na rua Sebastião Cabral, entre Padre Chiquinho e Afonso José, no Setor 07; e também na rua Lucas Araújo Ribeiro, no Setor 08.
De acordo com a administração municipal, os trabalhos estão sendo realizados por meio de parceria entre a Prefeitura de Jaru, o deputado federal Lúcio Mosquini e o deputado estadual Dr. Luís do Hospital.
O prefeito Jeverson Lima ressaltou a relevância da atuação conjunta. “Graças às emendas destinadas pelos deputados, somadas à contrapartida da Prefeitura, conseguimos trabalhar de forma simultânea em diferentes regiões da cidade, entregando ruas asfaltadas à população com rapidez e qualidade”, afirmou.
