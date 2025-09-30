Porto Velho: Convocados em processo seletivo emergencial devem se apresentar até 6 de outubro

Publicada em 30/09/2025 às 11h47
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Administração (Semad), reforça o alerta aos candidatos aprovados no processo seletivo emergencial, referente ao Edital nº 019/Semad/2025, destinado à contratação temporária de profissionais da saúde. O prazo final para apresentação dos convocados é até o dia 6 de outubro.
A Semad esclarece que o prazo era dia 3 de outubro, mas em razão do feriado e ponto facultativo, o prazo foi prorrogado, excepcionalmente, aos candidatos até o próximo dia 6.
Os convocados preencherão postos de trabalho em frentes integradas que visam a melhoria dos serviços de saúde oferecidos aos cidadãos da capital. A contratação é em regime celetista, com remuneração de até R$ 9,3 mil, além de auxílio-alimentação e vale-transporte. O contrato emergencial terá vigência de dois anos.
A apresentação deve ser feita na sede da Semad, localizada na rua Duque de Caxias, nº 186, bairro Arigolândia, região central de Porto Velho. Na Divisão de Atendimento ao Servidor (DIAS/Semad), os convocados devem entregar originais e cópias legíveis dos documentos listados no edital de convocação.
A Prefeitura ressalta a importância do cumprimento do prazo, lembrando que o não comparecimento dentro do período estabelecido resultará na perda do direito à vaga.
