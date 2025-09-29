Parceria entre Assembleia Legislativa e Governo garante transporte escolar gratuito para estudantes do Campus Ariquemes

Publicada em 29/09/2025 às 10h58
Uma parceria entre a Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE-RO), o Governo do Estado e a Secretaria de Estado da Educação (Seduc) assegurou a gratuidade do transporte escolar para os alunos do Ensino Médio e Técnico/Profissionalizante do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Ariquemes.
A Associação de Pais e Professores (APP), representada pela Presidente, Damaris Silva Nienke, e pela Vice-Presidente, Maria Balbina Ruiz Camuzeu, foi a principal responsável pelas articulações que viabilizaram a celebração da parceria. “Esse resultado é fruto de esforços conjuntos em prol da comunidade escolar, liderados pela APP”, destacou a direção, agradecendo o empenho da entidade.
. “Garantir transporte escolar gratuito contribui de maneira significativa para acesso, permanência e êxito dos estudantes do IFRO Campus Ariquemes. Reconhecemos o papel fundamental da APP na mobilização dos recursos e continuaremos como parceiros, buscando diálogo e apoio do governo e parlamentares em prol do desenvolvimento das nossas ações institucionais”, afirmou o professor.
O Termo de Fomento nº 462/2025/PGE-SEDUC, no valor de R$ 1,5 milhão, foi celebrado entre o Estado de Rondônia, por meio da Seduc, e a APP do Campus Ariquemes. Os recursos foram conquistados a partir da mobilização da APP, por meio de emendas parlamentares destinadas pelos Deputados Estaduais: Alex Redano, Cássio Gois, Cirone Deiró, Delegado Lucas Torres, Delegado Rodrigo Camargo, Dr. Luiz do Hospital, Dra. Taissa Sousa, Eyder Brasil, Ieda Chaves, Ismael Crispin, Jean Oliveira, Pedro Fernandes e Ribeiro do Sinpol.
O objeto do termo é a cooperação mútua para assegurar, de forma conjunta, o transporte escolar dos estudantes da unidade localizada na zona rural do município de Ariquemes. A parceria fortalece o acesso e a permanência na educação técnico-profissionalizante da região, com protagonismo da APP e apoio do IFRO.
