Oficina Canto Chão: música que acalma o coração e transforma vidas no Caps Madeira-Mamoré, em Porto Velho

Publicada em 04/09/2025 às 08h23
Todas as quintas-feiras pela manhã, o governo de Rondônia promove, no Centro de Atenção Psicossocial Madeira-Mamoré (Caps), em Porto Velho, a oficina terapêutica “Canto Chão”, um espaço de expressão, acolhimento e fortalecimento dos vínculos sociais. A atividade convida os participantes a compartilharem vivências e expressarem suas emoções, contribuindo para o enfrentamento das dificuldades relacionadas à saúde mental.
A oficina começa às 9h, e é aberta a pacientes, familiares e comunidade em geral. Durante o encontro, os participantes se revezam no microfone, ao som dos instrumentos, dando voz às emoções e utilizando esse momento como uma forma livre e acolhedora de expressão.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a iniciativa é parte das políticas públicas de saúde mental desenvolvidas pelas gestão estadual, baseadas no cuidado humanizado. “O governo do estado oferece cuidados, com serviços abertos e comunitários vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS)”, salientou.
Oficina terapêutica “Canto Chão” acontece todas as quintas-feiras, a partir das 9h
O titular da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), Jefferson Rocha, explicou que o projeto é um exemplo do compromisso do governo com a saúde mental. “O Canto Chão proporciona momentos de tranquilidade, alívio emocional e fortalecimento dos laços de confiança entre os participantes.”
Para um dos participantes do projeto, o efeito transformador da oficina promove o bem-estar por meio da arte e da escuta ativa. “É uma música que acalma o coração. Eu gosto de participar de todas as atividades. Aqui eu me sinto em casa”, comentou.
ENCAMINHAMENTO AO CAPS
Para receber atendimento no Caps é necessário encaminhamento médico que pode ser solicitado em uma Unidade Básica de Saúde (UBS). A unidade realiza tratamento para pessoas com mais de 18 anos que apresentem transtornos mentais severos, como esquizofrenia ou outros quadros com comprometimento psíquico.
O Caps Madeira-Mamoré está localizado na Rua Elias Gorayeb, n° 2.576, Bairro São Cristóvão, e funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, atendendo também pelo telefone (69) 9 9954-9485. A equipe da unidade é composta por médicos psiquiatras, psicólogos, enfermeiros, terapeuta ocupacional, assistentes sociais, técnicos e auxiliares de enfermagem, além de direção, administração e equipe de apoio.
O Caps Madeira-Mamoré está localizado na Rua Elias Gorayeb, n° 2.576, Bairro São Cristóvão
ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS
Atendimento psiquiátrico;
Plantão psicológico;
Avaliação e acompanhamento em saúde mental;
Atendimento multiprofissional;
Oficinas terapêuticas (yoga, terapia corporal, música, memória e arte);
Visitas domiciliares a pacientes com quadros graves; e
Matriciamento às equipes da Atenção Básica.
Os acompanhamentos são realizados diariamente. E, quando o paciente deixa de comparecer às consultas, a equipe realiza visitas domiciliares para garantir a continuidade do cuidado.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!