RONDÔNIA
1926 – O “Barão do Solimões”, com um aluno conduzindo a flâmula do Tiro de Guerra de Porto Velho, venceu o desfile da Independência. Elogios às professoras Antonina Borges de Sá, Leontina Santos e à diretora Ambrosina Cantanhede.
1949 – Aprovada na CC J da Câmara Federal a criação do Tribunal Federal dos Territórios, com sede em Rio Branco.
1950 – O empresário Assis Chateaubriand anunciou aprovação, por vários ministérios, do projeto de recuperação do Forte Príncipe da Beira.
1981 –O Banco Mundial e o Programa Polonoroeste vão financiar o asfaltamento da BR-364, no valor de CR$ 350 milhões.
1984 – Índios “Gavião” e “Arara”, região de Ji-Paraná, mantém 10 reféns há uma semana, acusados de invadirem a área indígena. Pela Funai conduz as negociações o sertanista Apoena Meirelles.
1990 – O tema do desfile da Independência, anteontem, foi a questão indígena. O desembargador Dimas Ribeiro da Fonseca, no exercício do governo, presidiu as homenagens.
HOJE É
Dia Mundial da Grávida. Dia Internacional para Proteger a Educação de Ataques. Dia do Administrador. Dia do Médico Veterinário. Dia da Velocidade. Dia do cachorro-quente.
Católicos celebram Santo Audomar de Therouanne, São Gogonio, São Pedro Claver,
BRASIL
1923 — Morre Hermes da Fonseca (n. 1855), presidente que traiu o acordo com os marinheiros da Revolta da Chibata. 1937 — Nasce Beto Carrero (m. 2008), empresário e empreendedor brasileiro.
MUNDO
1971 — John Lennon (1.940/1.980) lançou Imagine, um dos álbuns mais importantes de sua carreira solo. 1561 — Falha o Colóquio de Poissy, esforço para reconciliar os católicos e protestantes franceses. 1901 — Morre Henri Toulouse-Lautrec (n. 1.864), pintor francês.
FOTO DO DIA
1964 -DUAS MULHERES NA LUTA (II)
A professora Marise Castiel veio do Pará em 1945. Em 1947 foi nomeada diretora da recém-criada Escola Normal do Guaporé e várias vezes foi diretora de Educação.
Desde que chegou Marise e o marido Raphael Castiel, apoiavam o deputado federal Aluízio Ferreira, mas em 1962, no auge da disputa entre “cutubas” (aluisistas) e “peles curtas” (renatistas), trocaram de lado.
Naquele ano o médico Renato Medeiros, líder dos “renatistas”, foi eleito deputado federal, Sendo cassado em 1964 e, como de costume, seus aliados foram exonerados, além de outros problemas.
O prefeito Raphael Castiel estava fora do Território, e ao desembarcar no aeroporto do “Caiari”, onde uma grande multidão o aguardava, foi preso por ordem do “agente da revolução”, o capitão Anachreonte.
“O irônico foi que nós, “corruptos e comunistas”, fomos colocados no refeitório da 3ª Companhia”, lembrava o depois deputado estadual Cloter Mota “e os que eram do partido que apoiou a “redentora” ficaram na Guarda Territorial cujo quartel era de palha e nem comida tinha”.
