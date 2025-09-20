Mutirão de limpeza contra a Dengue começa na próxima segunda-feira, 22
Por Assessoria
Publicada em 20/09/2025 às 08h33
Nos acompanhe pelo Google News

Na próxima segunda-feira (22), a Prefeitura inicia mais um grande mutirão de limpeza para combater o Aedes Aegypti, transmissor da Dengue, Zika Vírus, Febre Amarela e Chikungunya.

A ação, que acontecerá em todos os bairros do município até o dia 26 de setembro, tem como objetivo eliminar materiais que acumulam água e são potenciais criadouros do mosquito. Serão recolhidos objetos como geladeiras, fogões, caixas d’água, vasilhames, entre outros que favoreçam a proliferação do inseto.

Para garantir maior eficácia na ação, é indispensável que os moradores coloquem todo o material a ser coletado na frente das residências com pelo menos um dia de antecedência da data prevista da ação programada para cada bairro.

É importante lembrar que não serão coletados galhos, entulhos e restos de material de construção.

O mutirão é uma iniciativa conjunta da Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos – Seminsp. 

CONFIRA O CRONOGRAMA

22 DE SETEMBRO

Manhã - Setores 01 e 1A

Tarde - Setores 02, Orleans e Cidade Alta

23 DE SETEMBRO

Manhã – Bairros - Morumbi, J. Universitário e Luzia Abranches

Tarde- Setores 03, 04 e Industrial

24 DE SETEMBRO

Manhã - Setores 05 e 06

Tarde – Bairros Jardim Cascavel, Bela Vista e Jardim Planalto

25 DE SETEMBRO

Manhã – Setor 07

Tarde – Bairros Jardim dos Estados I e II e Orlandine

26 DE SETEMBRO

Manhã – Bairros - Jardim Europa, Setor 08 e Jardim Primavera

Tarde – Savana Park

Geral JARU
Imprimir imprimir