Mutirão de limpeza contra a Dengue começa na próxima segunda-feira, 22

Na próxima segunda-feira (22), a Prefeitura inicia mais um grande mutirão de limpeza para combater o Aedes Aegypti, transmissor da Dengue, Zika Vírus, Febre Amarela e Chikungunya.
A ação, que acontecerá em todos os bairros do município até o dia 26 de setembro, tem como objetivo eliminar materiais que acumulam água e são potenciais criadouros do mosquito. Serão recolhidos objetos como geladeiras, fogões, caixas d’água, vasilhames, entre outros que favoreçam a proliferação do inseto.
Para garantir maior eficácia na ação, é indispensável que os moradores coloquem todo o material a ser coletado na frente das residências com pelo menos um dia de antecedência da data prevista da ação programada para cada bairro.
É importante lembrar que não serão coletados galhos, entulhos e restos de material de construção.
O mutirão é uma iniciativa conjunta da Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos – Seminsp.
CONFIRA O CRONOGRAMA
22 DE SETEMBRO
Manhã - Setores 01 e 1A
Tarde - Setores 02, Orleans e Cidade Alta
23 DE SETEMBRO
Manhã – Bairros - Morumbi, J. Universitário e Luzia Abranches
Tarde- Setores 03, 04 e Industrial
24 DE SETEMBRO
Manhã - Setores 05 e 06
Tarde – Bairros Jardim Cascavel, Bela Vista e Jardim Planalto
25 DE SETEMBRO
Manhã – Setor 07
Tarde – Bairros Jardim dos Estados I e II e Orlandine
26 DE SETEMBRO
Manhã – Bairros - Jardim Europa, Setor 08 e Jardim Primavera
Tarde – Savana Park
