Mirante da Serra recebe caminhão e parque infantil com apoio de Cirone Deiró

Publicada em 03/09/2025 às 11h38
O município de Mirante da Serra será contemplado com um caminhão do modelo cavalo mecânico e um parque infantil, com recursos assegurados pelo deputado estadual Cirone Deiró. São R$ 1 milhão para a aquisição do veículo e R$ 143.664.70 do playground. O dinheiro já está na conta da Prefeitura Municipal. “O deputado Cirone entende a realidade de cada região e investe onde realmente precisa”, disse a vereadora Brenda Emerick, que solicitou os investimentos.
A vereadora explicou que o caminhão será utilizado principalmente para o transporte de máquinas e equipamentos pesados, fundamentais para a manutenção das estradas rurais, apoio à agricultura familiar e melhoria da infraestrutura rural e urbana do município. “Mirante da Serra tem uma grande demanda por logística eficiente e esse investimento vem justamente para atender essa necessidade, com mais agilidade e economia”, disse.
Quanto ao parque infantil, a vereadora disse que deverá ser muito bem aproveitado pelas crianças do município, já que a cidade ainda não conta com nenhuma área de lazer com essa finalidade. “O playground será muito bem vindo e com certeza será bem visitado pelas famílias da região, trazendo mais alegria, segurança e dignidade para nossas crianças”, disse Brenda.
Entre outras ações de Cirone Deiró em benefício de Mirante da Serra, está a viabilização de recursos para a recuperação das estradas rurais, aquisição de implementos agrícolas, de uma van, reforma e ampliação de escolas e investimentos em competições esportivas. Segundo a vereadora, os recursos assegurados para Mirante da Serra reforçam a importância de se manter parcerias com parlamentares comprometidos com as comunidades do interior. “O apoio de um deputado atuante, que entende a realidade dos municípios e investe onde realmente precisa, é essencial para o desenvolvimento local”, disse.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!