Maduro anuncia que militares treinarão com armas civis em comunidades
Por NOTÍCIAS AO MINUTO
Publicada em 19/09/2025 às 10h00
or da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou nesta quinta (18) que militares vão até comunidades do país para treinar civis no uso de armas. A medida ocorre num contexto de tensão com os Estados Unidos, que enviaram navios de guerra à região do Caribe sob a justificativa de combater o narcotráfico.

Segundo Maduro, unidades da Força Armada Nacional Bolivariana deixarão os quartéis no próximo sábado (20) para se instalar em bairros e cidades com o objetivo de instruir voluntários.

"A Força Armada Bolivariana vai até o povo, vai às comunidades para revisar, para ensinar a todos os que se alistaram, homens e mulheres, no manuseio do sistema de armas", disse o ditador em um evento transmitido pelo canal estatal VTV. Segundo ele, será a primeira vez que essa estrutura militar se deslocará diretamente à população.

O anúncio foi feito um dia após o início de exercícios militares na ilha caribenha de La Orchila, localizada a 65 km da costa venezuelana. As manobras, que durarão três dias, foram anunciadas pelo regime como um sinal de força diante da frota americana que navega na região desde o início de setembro.

O movimento marca a ação mais ostensiva ordenada por Maduro desde que Washington decidiu reforçar sua presença militar no Caribe. Em menos de três semanas, os EUA disseram ter destruído três barcos que, segundo o governo de Donald Trump, transportavam drogas, deixando ao menos 14 mortos.

A Casa Branca acusa o regime venezuelano de manter vínculos com o narcotráfico. No fim de agosto, chegou a oferecer uma recompensa de US$ 50 milhões (cerca de R$ 273 milhões) pela captura de Maduro, que não é reconhecido como líder legítimo por Washington nem pelas principais democracias das Américas e da União Europeia.

Durante o evento transmitido pela TV estatal, Maduro voltou a acusar Washington de planejar uma intervenção para derrubá-lo e tomar os recursos naturais do país. "O que está por trás é um plano imperial para impor um governo marionete dos EUA e roubar nosso petróleo, que é a maior reserva do mundo, e nosso gás, que é a quarta maior reserva do mundo. Mas isso não aconteceu e não vai acontecer."

Os exercícios americanos também envolvem aeronaves. De acordo com o Pentágono, caças F-35 foram deslocados para Porto Rico a fim de apoiar a frota.
Ao justificar a mobilização, Maduro disse que não pretende iniciar um conflito, mas que precisa se preparar. "Nós não nos metemos com ninguém, mas nos preparamos caso seja necessário", afirmou.

Geral TENSÃO COM OS EUA
