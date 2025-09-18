Jaru sedia reunião da Comissão Intergestores Bipartite do Cosems; evento reúne secretários e técnicos da área de saúde dos 52 municípios de Rondônia

Publicada em 18/09/2025 às 16h23
Aconteceu na manhã desta quinta-feira, 18, a solenidade de abertura da Reunião Itinerante do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde de Rondônia – Cosems, que faz parte da programação da Comissão Intergestores Bipartite – CIB.
O evento tem como objetivo promover debates e fortalecer as ações do Sistema Único de Saúde – SUS, em todo o estado. A cerimônia de abertura contou com uma apresentação dos alunos da APAE, um momento de oração com o Pastor Luiz Carlos da Igreja Presbiteriana do Brasil, além da presença de diversas autoridades.
Durante os dois dias de evento, secretários e técnicos da área de saúde vindos dos 52 municípios de Rondônia trabalham em conjunto, trocando experiências e informações para construir soluções que contribuam positivamente no serviço prestado à população.
O prefeito Jeverson Lima participou da solenidade e falou sobre os avanços da saúde pública em Jaru. “Esta é uma área que tem passado por grandes e importantes transformações, e eu me sinto orgulhoso em poder contribuir com este processo. Nosso propósito é melhorar cada vez mais, trabalhando diariamente pensando no bem-estar de quem mais precisa”, explicou.
Ele ressaltou ainda que esta é a segunda vez que Jaru é escolhido para sediar a CIB Itinerante. “É muito gratificante ser referência e receber profissionais de todo Estado para tratar de um assunto tão relevante. Sejam todos bem-vindos, a nossa casa estará sempre de portas abertas”, completou.
Estiveram presentes no evento a presidente da Câmara de Vereadores, Tatiane da Saúde, o Presidente do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde de Rondônia e secretário de saúde do município de Vilhena, Wagner Wasczuk Borges, a secretária municipal de saúde, Jaíne Barboza, a secretária executiva de saúde de Rondônia, Eloia Duarte Rodrigues, o representante do deputado estadual Dr. Luís do Hospital, André, o presidente do Conselho Municipal de Saúde de Jaru, Clóvis Arraes Junior, a vice-presidente do Cosems, Sandra Costalonga, o defensor público Dr. Sérgio Muniz, a chefe do serviço de articulação interfederativo do Ministério da Saúde em Rondônia, Iza Gurgel da Silva, a vice-prefeito de Colorado do Oeste, Maria Marlúcia, o diretor da Associação Comercial e Industrial de Jaru, Ivanderlan Lelis, o conselheiro estadual de saúde, Caio Marins, entre outras autoridades.
