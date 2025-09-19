Israel diz que usará força sem precedentes na Cidade de Gaza em ofensiva terrestre contra Hamas

Publicada em 19/09/2025 às 09h57
O Exército israelense alertou nesta sexta-feira (19) que empregará uma "força sem precedentes" na Cidade de Gaza, a maior da Faixa de Gaza, e expediu novas ordens de evacuação de palestinos para o sul do território.
A fala ocorre dias após Israel ter iniciado uma ampla ofensiva terrestre na Cidade de Gaza, que o governo Netanyahu considera o último reduto do grupo terrorista Hamas em Gaza. O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, afirmou que "Gaza está em chamas" e prometeu a destruição do Hamas.
O Exército israelense também anunciou nesta sexta o fechamento de uma rota de saída provisória aberta 48 horas antes para dar vazão à fuga dos moradores da cidade. Segundo o porta-voz militar israelense em língua árabe, Avichay Adraee, agora há apenas uma única rota de escape em direção ao sul.
"A partir deste momento, a estrada Salah al-Din está fechada ao tráfego na direção sul. As Forças de Defesa de Israel continuarão atuando com uma força sem precedentes contra o Hamas e outras organizações terroristas", anunciou Adraee.
Ataque de Israel atinge edifício na Cidade de Gaza em 15 de setembro de 2025 — Foto: REUTERS/Dawoud Abu Alkas
Adraee pediu aos moradores que "aproveitem esta oportunidade e se unam às centenas de milhares de residentes da cidade que seguiram para o sul, para a zona humanitária".
Filas quilométricas de palestinos evacuando foram registradas por fotógrafos de agências de notícias internacionais nos últimos dias —as estradas que levam ao sul de Gaza apareciam colapsadas com filas de carros amontoados e pessoas fugindo a pé (veja abaixo). A cena se intensificou na terça-feira após o anúncio do início da operação terrestre na Cidade de Gaza.
Antes de entrar na Cidade de Gaza, Israel fez durante cerca de um mês um cerco à cidade com bombardeios diários e a derrubada de dezenas de arranha-céus na região. O governo de Netanyahu acusava o Hamas de estar utilizando os edifícios como bases operacionais e para coleta de inteligência militar.
