Em reunião virtual do Brics, Lula diz que países são vítimas de práticas ilegais e chantagem tarifária

Publicada em 08/09/2025 às 11h36
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta segunda-feira (8) que países que compõem o Brics são "vítimas" de práticas comerciais ilegais e "chantagem tarifária".
Ele deu as declarações durante reunião virtual com líderes do bloco. O discurso do presidente não foi transmitido. A imprensa teve acesso à transcrição do pronunciamento divulgada pelo Palácio do Planalto.
Lula chefiou a reunião por estar no comando rotativo do grupo. Segundo o Planalto, participaram da cúpula virtual governantes de China, Egito, Indonésia, Irã, Rússia, África do Sul, além de representantes de outros países.
"Nossos países se tornaram vítimas de práticas comerciais injustificadas e ilegais. A chantagem tarifária está sendo normalizada como instrumento para conquista de mercados e para interferir em questões domésticas", disse Lula, segundo a transcrição divulgada à imprensa.
Conforme o Planalto, o presidente brasileiro afirmou na reunião que o comércio e a integração financeira entre os países do Brics "oferecem opção segura para mitigar os efeitos do protecionismo".
Para o petista, o cenário internacional está em "crescente instabilidade" passados dois meses da cúpula que o Brics realizou no Rio de Janeiro em julho.
Nesse período, por exemplo, entrou em vigor a sobretaxa de 50% para entrada de produtos brasileiros nos Estados Unidos, determinada pelo presidente Donald Trump. Já a Índia foi sobretaxada por conta do comércio com a Rússia.
De acordo com o pronunciamento divulgado pelo Planalto, o petista não mencionou os EUA na reunião desta segunda-feira.
"Sanções secundárias restringem nossa liberdade de fortalecer o comércio com países amigos", disse Lula, que acrescentou:
"Cabe ao Brics mostrar que a cooperação supera qualquer forma de rivalidade".
O petista voltou a defender a reforma de organismos internacionais, como a Organização Mundial do Comércio (OMC), onde o Brasil iniciou um processo de consulta para tentar negociar com os EUA um recuo no tarifaço.
