Em parceria com o Governo Federal, Prefeitura de Porto Velho realiza conferência nacional de agricultores

Realizada nesta sexta-feira (26), a 3ª Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário reuniu agricultores, lideranças comunitárias e entidades do setor na sede do Instituto Federal de Rondônia (Ifro), em Porto Velho.
Com a participação da Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), a conferência destacou o fortalecimento das práticas voltadas ao desenvolvimento sustentável, Autonomia econômica das mulheres rurais, Autonomia e emancipação das juventudes e sucessão rural.
De acordo com o secretário da Semagric, Rodrigo Ribeiro, essa conferência é mais uma das etapas do Território Madeira-Mamoré, o primeiro território homologado no estado de Rondônia para programas e políticas públicas de desenvolvimento socioeconômico, com foco em fortalecer a agricultura familiar e o crescimento rural da região.
“Essa conferência é um momento de discussão de políticas públicas junto com os nossos produtores para melhorar o desenvolvimento desse setor no município. O evento conta com a parceria do Governo Federal, do grupo Rovema e de outras entidades voltadas para esse tema”, destacou Rodrigo Ribeiro.
Para Gervano Vicent, superintendente do Ministério da Agricultura em Rondônia, essa conferência une o Governo Federal e a Prefeitura de Porto Velho em prol dos agricultores do município, que agora contam com a disponibilização de uma série de políticas públicas para o fomento das produções.
“O município de Porto Velho, por meio da Semagric, tem sido um grande parceiro nosso. Temos a grata satisfação de dizer que o Governo Federal e a Prefeitura de Porto Velho caminham de mãos dadas para o desenvolvimento da agricultura nessa região”, afirmou Gervano Vicent.
Durante a conferência, o Ministério da Agricultura anunciou a habilitação do município de Porto Velho para emitir o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF), documento que identifica o agricultor familiar e garante o seu acesso aos serviços oferecidos pelo governo.
Em Porto Velho, ao todo, são 27 políticas públicas de fomento aos agricultores que possuem até 243 hectares ou 100 alqueires de terra.
