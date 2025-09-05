PREVENÇÃO INCÊNDIOS

Comunidade indígena recebe treinamento de salvamento e combate a incêndio do Bombeiros Militares de Rondônia

Indígenas da aldeia central da etnia Karitiana, localizada na região de Porto Velho participaram de instruções voltadas à capacitação em primeiros socorros, salvamento e prevenção a incêndios