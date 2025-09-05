Comunidade indígena recebe treinamento de salvamento e combate a incêndio do Bombeiros Militares de Rondônia 

Publicada em 05/09/2025 às 11h32
A comunidade indígena recebeu conhecimentos técnicos sobre manobras de desobstrução de vias aéreas (engasgo), procedimentos de salvamento em situações de afogamento e instrução de combate a incêndios
Indígenas da aldeia central da etnia Karitiana, localizada na região de Porto Velho participaram de instruções voltadas à capacitação em primeiros socorros, salvamento e prevenção a incêndios. O treinamento foi ministrado pelo governo de Rondônia por meio do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (CBMRO) e ocorreu entre os dias 25 e 29 de agosto.
Durante os dias de atividades intensivas, a equipe de bombeiros compartilhou com a comunidade indígena conhecimentos técnicos sobre manobras de desobstrução de vias aéreas (engasgo), procedimentos de salvamento em situações de afogamento e instrução de combate a incêndios.
A iniciativa faz parte de um projeto mais amplo voltado à formação em aldeias indígenas
A ação teve como objetivo fortalecer a autonomia e a segurança da população Karitiana, garantindo que líderes comunitários e demais moradores tenham condições de agir de forma rápida e eficaz diante de emergências.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha “a iniciativa reafirma o compromisso do governo do estado com a promoção do conhecimento, da prevenção e da valorização das culturas indígenas, especialmente naquelas comunidades que se encontram em regiões mais afastadas dos centros urbanos.
Além das instruções práticas, foram realizadas simulações em cenários reais da rotina da aldeia, aproximando os ensinamentos do dia a dia dos indígenas. As atividades contaram com a participação de homens, mulheres e jovens da comunidade, que se engajaram ativamente nos treinamentos.
A iniciativa faz parte de um projeto mais amplo voltado à formação em aldeias indígenas em práticas de salvamento e prevenção, que contemplará diversas etnias em Rondônia. A aldeia Caritiana foi o primeiro passo dessa jornada, servindo como modelo para as próximas ações que serão desenvolvidas em outras comunidades tradicionais do estado.
Com essa atuação integrada e inclusiva, o Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia reafirma seu compromisso com a promoção do conhecimento, da prevenção e da valorização das culturas indígenas, especialmente naquelas que se encontram em regiões mais afastadas dos centros urbanos.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!