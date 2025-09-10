Banda Musical Laio e alunos da Escola Nações Unidas são homenageados pela Prefeitura de Porto Velho

Publicada em 10/09/2025 às 16h34
Na manhã desta quarta-feira (10), integrantes da Banda Musical do Centro Municipal de Arte e Cultura Escolar (CMACE) Francisco Lázaro dos Santos Laio e estudantes da Escola Municipal Nações Unidas foram recebidos no Prédio do Relógio, sede da Prefeitura de Porto Velho, para uma justa homenagem.
A Banda Musical Laio e os estudantes da escola participaram no início de setembro do projeto “Resgatando o Civismo”, idealizado pela Prefeitura, que teve como o objetivo de promover a participação cidadã e a valorização da cultura de um povo por meio de atividades e eventos cívicos, patrióticos e culturais que envolvem arte, história e tradições. Como forma de agradecimento, receberam certificados que foram entregues pelo prefeito de Porto Velho, Léo Moraes.
“A Prefeitura vem trabalhando desde o início do ano com o objetivo de valorizar e resgatar as nossas tradições, entre elas, a nossa Semana da Pátria, que foi um sucesso com desfiles maravilhosos. Quero agradecer à Banda Musical Laio que fez uma bela apresentação com nossos hinos e nossas crianças que demonstraram a valorização e o sentimento patriótico”, disse o prefeito.
A programação, idealizada pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), contou ainda com a participação de outras escolas municipais. Segundo o secretário adjunto da Semed, Giordani Lima, essa foi uma oportunidade de agradecimento pelo comprometimento dessas instituições com o patriotismo.
“Esse era realmente o propósito do prefeito Léo Moraes, era de resgatar o protagonismo dos nossos alunos da rede municipal de ensino, dos nossos professores, gestores e realmente trazendo esse sentimento de civismo dentro da nossa rede municipal de educação, por isso essa justa homenagem a esses alunos”, concluiu Giordani Lima.
BANDA MUSICAL LAIO
De acordo com o diretor do Centro Municipal de Arte e Cultura Escolar, Luís Carlos, a Banda Musical Laio é referência em Rondônia, inclusive com vários títulos conquistados nos últimos anos, e essa homenagem engradece ainda mais o trabalho realizado em Porto Velho.
“Nós participamos de vários concursos de bandas e fanfarras dentro e fora do estado. E hoje é muito importante receber esse reconhecimento para essas crianças e jovens seguirem com esse trabalho”, disse o diretor.
Cerca de 20 alunos da banda receberam certificados pela participação, entre eles, Débora Laísa e Cecília Yamasaki, que ficaram felizes com o reconhecimento do prefeito. “Eu me sinto muito feliz, é muito gratificante participar da banda e é uma oportunidade imensa em fazer parte de tudo isso”, disse Débora Laísa.
“Eu participo da Banda Laio há mais de um ano e toco o instrumento trombone de vara. Quando eu conheci, não sabia que era desse jeito. E hoje eu me sinto muito feliz em participar do da banda e receber esse certificado das mãos do prefeito deixa a gente com ainda mais vontade de continuar com esse trabalho”, concluiu Cecília Yamasaki.
ESCOLA NAÇÕES UNIDAS
Além do agradecimento pela participação do momento cívico, 25 alunos da Escola Municipal Nações Unidas, do 4º e 5ª ano, também tiveram a oportunidade de conhecer o Prédio do Relógio, onde conheceram as estruturas, a história e conversaram com o prefeito Léo Moraes. Para a gestora da escola, Sandra Moraes, essa foi uma excelente oportunidade para as crianças vivenciarem de perto a história da cidade.
“É muito importante porque como eles gostam muito do prefeito, foi fundamental para eles conhecerem o gestor da nossa cidade. Eles estavam bem ansiosos, inclusive muitos deles trouxeram cartinhas e cartazes para entregar ao nosso prefeito. Além disso, durante esse passeio pela história, a Prefeitura ofertou um lanche extra para eles, que incluiu frutas e até dindim de açaí”, finaliza a gestora.
