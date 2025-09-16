Alunos da EMEI Nova República recebem ação de saúde na sede da escola

Publicada em 16/09/2025 às 16h19
A Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Nova República, em articulação com o Posto de Saúde Areal, a Unidade de Saúde da Família Areal da Floresta – Equipe Areal I, a turma de Enfermagem da Universidade Federal de Rondônia (Unir) e de Medicina da Fimca, promoveu nesta terça-feira (16) uma ação voltada à promoção da saúde e ao acompanhamento clínico das crianças matriculadas na unidade.
A iniciativa possibilitou a realização de consultas de rastreio com clínico geral, contemplando aspectos relevantes do desenvolvimento infantil, entre eles:
• TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade);
• TEA (Transtorno do Espectro Autista);
• Depressão e Ansiedade;
• Anemia, Desnutrição e demais quadros clínicos.
O atendimento ocorreu nas dependências da própria escola, garantindo maior comodidade às famílias e fortalecendo a integração entre saúde e educação. O secretário municipal de Educação, Leonardo Leocádio, enfatizou a importância da ação conjunta.
“A parceria entre Saúde e Educação é fundamental para assegurarmos às nossas crianças condições plenas de desenvolvimento. Esse trabalho reforça o compromisso da Semed em oferecer um atendimento educacional de qualidade, aliado ao cuidado com o bem-estar dos estudantes”.
A diretora da EMEI Nova República, Michele Almeida, destacou a relevância da atividade para a comunidade escolar. “A presença dos profissionais de saúde em nossa escola representa um marco importante, pois aproxima o atendimento das famílias e amplia o cuidado integral às nossas crianças”.
A Semed agradece a participação dos pais e responsáveis, bem como o empenho das instituições parceiras que contribuíram para o êxito da ação. Iniciativas como essa reafirmam o compromisso do Município com a promoção da educação e da saúde, pilares indispensáveis para a formação e o futuro das crianças.
