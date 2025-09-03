3º Festival Cultura Fest de Rolim de Moura acontece nesse sábado

Publicada em 27/09/2025 às 08h37
Neste sábado (27), a partir das 17h, a Praça Durvalino Joaquim de Oliveira será palco do 3º Festival Cultura Fest, um evento que promete celebrar a diversidade cultural de Rolim de Moura e região.
A programação contará com apresentações de dança, música, duelos de MC’s, ordem unida, capoeira, coral, e a participação de banda e fanfarras, de Alto Alegre, Alta Floresta, Santa Luzia, São Francisco, Ji-Paraná e Rolim de Moura.
Além das atrações artísticas, o público poderá prestigiar exposição de fotografias, artesanato indígena, pintura em tela, obras literárias e ainda conhecer o trabalho de pequenos empreendedores locais.
O evento é realizado pela Fundação de Cultura e Juventude e conta com apoio da Prefeitura de Rolim de Moura.
Uma noite de arte, cultura e integração espera por você.
Não perca!
