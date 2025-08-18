Transporte da Produção Rural facilita escoamento e garante economia para agricultores de Rio Pardo

Publicada em 18/08/2025 às 11h47
O programa Transporte da Produção Rural, da Prefeitura de Porto Velho, coordenado pela Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), tem garantido economia e agilidade para agricultores familiares da zona rural de Porto Velho. O caminhão do programa transportou na última semana 2.400 melancias do distrito de Rio Pardo, localizado a cerca de 156,8 quilômetros da capital, até a área urbana de Porto Velho.
Os beneficiados foram os primos Allielsson Marcelino Carboni e Wesley Vorago da Silva, que cultivam juntos cinco hectares de melancia das variedades manchester, brabba e dakar. Esta já é a 3ª colheita da safra, iniciada há dois anos.
Segundo Allielsson, o apoio da Semagric é essencial para reduzir custos e preservar a qualidade das frutas. “Cada frete custa cerca de R$ 2 mil. Essa ajuda chegou em boa hora, pois a melancia é uma fruta sensível. O transporte gratuito proporcionou agilidade na entrega e manteve a qualidade até chegar à capital”, explicou o produtor.
O secretário da Semagric, Rodrigo Ribeiro, destacou que a ação é parte do compromisso da Prefeitura com o fortalecimento da agricultura familiar. “O transporte gratuito da produção rural tem gerado impacto direto na renda dos agricultores e no abastecimento da cidade. Já transportamos mais de 400 mil quilos de alimentos produzidos por famílias da zona rural, e esse número vai continuar crescendo”, afirmou.
De janeiro a agosto de 2025, o programa atendeu 48 produtores de diversas comunidades, transportando produtos como banana-prata, banana-comprida, macaxeira, milho-verde, melancia, café, pupunha, abacaxi e mudas para reflorestamento. Entre os destaques, estão o milho-verde, com grande volume escoado nos meses de março, abril e maio, e a melancia, com pico de produção nesse mês de agosto, quando foram transportadas 50 toneladas do fruto apenas na primeira quinzena.
Além de Rio Pardo, a iniciativa beneficia localidades como Cujubim, Aliança, CO1, Vila da Penha, União Bandeirantes, Nova Califórnia e Bom Jardim. Mais de 80 produtores já foram beneficiados desde o início do programa.
COMO SOLICITAR O SERVIÇO
Os agricultores interessados no transporte gratuito devem procurar a sede da Semagric, na rua Mário Andreazza, nº 8072, bairro JK II (ao lado da Semob), ou buscar atendimento na Feira do Produtor, localizada na rua Euclides da Cunha, bairro Baixa da União.
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (69) 99987-9540, com Rubens Nogueira.
