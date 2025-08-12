Por SINTERO
Publicada em 12/08/2025 às 08h26
Resposta do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação no Estado de Rondôniaà nota divulgada pela SEDUC
Sindicato esclarece pontos importantes e reforça a luta da categoria pela valorização.
O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação no Estado de Rondônia (SINTERO) apresenta sua manifestação oficial em resposta à Secretaria de Estado da Educação (Seduc). Para conferir o documento completo, , clique aqui.
