Publicada em 07/08/2025 às 11h03
O PSDB realiza nesta quinta-feira (7), a partir das 13h, o Encontro Estadual em Rondônia, no Hotel Golden Plaza, em Porto Velho (RO). Durante o evento, Hildon Chaves será oficialmente apresentado como pré-candidato ao governo de Rondônia nas eleições de 2026.
A presença do presidente nacional do partido, Marconi Perillo, reforça a importância do encontro para o futuro do PSDB no estado. “Será um momento fundamental para ouvirmos as bases e reafirmarmos nosso compromisso com uma política ética e de resultados”, afirma Marconi.
Para Hildon Chaves, o evento simboliza o fortalecimento da sigla em Rondônia: “Estamos construindo um partido mais forte, participativo e conectado com os desafios do nosso estado.”
A programação inclui debates sobre desenvolvimento regional, infraestrutura, saúde, educação e diretrizes para as eleições de 2026. A expectativa é reunir centenas de lideranças de todas as regiões do estado — prefeitos, vereadores, deputados, juventude tucana e militância.
Serviço
Encontro Estadual do PSDB – Rondônia
🗓 Data: 07 de agosto de 2025
🕐 Horário: 13h
🏨 Local: Hotel Golden Plaza – Porto Velho (RO)
Comentários
