PREVISÃO DO TEMPO: segunda-feira (18) com chuvas e trovoadas isoladas no Norte

Publicada em 18/08/2025 às 07h50
A previsão do tempo para esta segunda-feira (18) para a Região Norte é de pancadas de chuva com trovoadas isoladas em grande parte dos estados, incluindo áreas do Amazonas, Roraima, Amapá e norte do Pará.
Já no Acre e em parte do sul do Amazonas e Rondônia, o dia será de muitas nuvens.
Em Tocantins, o céu fica com poucas nuvens.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 21°C em Rio Branco, já a máxima está prevista para Porto Velho e Rio Branco com 36°C. A umidade relativa do ar varia entre 30% e 95%.
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
