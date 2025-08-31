PREVISÃO DO TEMPO: domingo (31) instável na Região Norte

Por Mariana Ramos / brasil61.com
Publicada em 31/08/2025 às 08h50
Publicada em 31/08/2025 às 08h50
A previsão do tempo para este domingo (31) é de instabilidade para a maior parte da região Norte. Muitas nuvens com chuvas isoladas são esperadas para Amapá, Rondônia, Acre e Pará.
Amazonas e Roraima terão dia com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Já no Tocantins a previsão é de sol com poucas nuvens no céu.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista será de 19°C, em Rio Branco. Já a máxima será de 36°C, em Palmas. A umidade relativa do ar varia entre 20% e 70%.
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Comentários
Seja o primeiro a comentar!