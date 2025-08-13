Prefeitura de Ji-Paaraná convoca 21 clínicos gerais classificados no processo seletivo
Por ASSESSORIA
Publicada em 13/08/2025 às 08h52
Nova convocação para médicos em Ji-Paraná!

A Prefeitura, por meio da Semad, está chamando 21 clínicos gerais (20h semanais) classificados no processo seletivo para atuar na rede pública.

Prazo para entrega de documentos: 7 a 20 de agosto

Quem entregar entre 12 e 20/08 será contratado a partir de 1º de setembro, conforme normas do eSocial.

Local: GGRH – Palácio Urupá (Av. 2 de Abril, 1791 – Bairro Urupá)

Horário: 7h30 às 13h30

Salários: R$ 5.085,03 a R$ 10.170,07

Prefeitura de Ji-Paraná – Mais saúde para nossa gente!

