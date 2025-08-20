Prefeitura de Jaru conclui pavimentação em mais um trecho da rua Cândido Portinari, no Setor 07
Por ASSESSORIA
Publicada em 20/08/2025 às 14h31
A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos – Seminsp, concluiu o asfaltamento da rua Cândido Portinari, no trecho entre Padre Chiquinho e rua Paraná, 07.

O serviço foi executado em parceria com o deputado estadual Dr. Luís do Hospital, que disponibilizou o recurso financeiro ao município, enquanto a Prefeitura realizou o preparo do solo, da massa asfáltica e a pavimentação.

De acordo com o prefeito Jeverson Lima, o asfaltamento das ruas de Jaru é sinônimo de qualidade de vida e progresso. “O apoio do Dr. Luís tem trazido muitos benefícios para nossa cidade, que está crescendo de forma estruturada e constante”, comentou.

