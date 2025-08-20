Memória artística e histórica do estado são preservadas pelo governo de RO na Casa da Cultura Ivan Marrocos 

Publicada em 20/08/2025 às 10h55
As tradições que marcam a identidade do povo rondoniense são preservadas pelo governo de Rondônia, por meio Casa da Cultura Ivan Marrocos. Além de promover a cultura, o local conta a história do povo rondoniense e incentiva o turismo cultural e o desenvolvimento de atividades artísticas. O espaço fica localizado na Avenida Carlos Gomes, nº 563, Bairro Caiari, em Porto Velho, com horário para visitação de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h30.
A Casa da Cultura Ivan Marrocos, recebe os visitantes nos espaços culturais onde a memória artística e histórica são preservadas. O local dispõe de quatro ambientes para a realização de atividades: Hall de Entrada; Galeria Afonso Ligório; Espaço Forte Príncipe da Beira; e Quintal Carambola, que oferecem oportunidades de aprendizado e entretenimento para toda a comunidade.
O espaço também desenvolve atividades de oficinas e artes, conforme cronograma:
Escultura e Argila: as segundas-feira, manhã – das 8h30 às 11h30; e tarde – das 14h às 17h;
Artesanato: as terças e sextas-feira – das 8h30 às 11h30;
Capoeira: as terças e quintas-feira – das 17h às 18h;
Jazz dance adulto iniciante: as quintas-feira – das 18h30 às 19h30;
Dança do ventre de fusão: as terças-feira – das 18h30 às 19h30;
Danca sênior (50+): as quartas-feira – das 9h às 9h50;
Jazz infantil: aos sábados – das 9h às 9h50;
Jazz juvenil: aos sábados – das 10h às 10h50;
Jazz intermediário (para bailarinos com experiência prévia): as terças e quintas-feira – das 19h30 às 20h30.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os espaços culturais são fundamentais para manter viva a história do estado. A cultura é um dos maiores atrativos do turismo de Rondônia, porque carrega a identidade do povo e desperta o interesse de visitantes de várias regiões. Fortalecer o turismo cultural é investir no desenvolvimento sustentável do estado.
O presidente da Fundação Cultural do Estado de Rondônia (Funcer), Leonildo Nery Rodrigues, destacou a relevância da valorização cultural do estado. “Valorizar o patrimônio material e imaterial é garantir que as tradições se mantenham vivas, estimulando novas gerações a conhecerem e se orgulharem da história local.”
