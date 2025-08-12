Marcos Rogério classifica Alexandre de Moraes como golpista e intensifica ataques ao Supremo

Publicada em 12/08/2025 às 15h21
Porto Velho, RO – O senador Marcos Rogério (PL-RO) fez duras críticas ao ministro Alexandre de Moraes e a outros integrantes do Supremo Tribunal Federal (STF) ao comentar os julgamentos do ex-presidente Jair Bolsonaro e de envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Em declaração, afirmou: “Quem está dando o verdadeiro golpe na democracia, no estado de direito, é o ministro Alexandre de Moraes e, o pior, acobertado por um conjunto de pares”.
Ao citar o processo, Marcos Rogério disse que a composição do colegiado levanta dúvidas sobre a isenção das decisões. “Veja, esse julgamento do presidente Bolsonaro, esse julgamento dos réus do 8 de janeiro, olha quem é que está julgando essas pessoas”, afirmou. Ele mencionou que um dos ministros foi “ex-advogado do Lula e do PT”; outro, “ex-ministro da Justiça do governo do PT e que diz se orgulhar de ser comunista”; e um terceiro, relator do caso, teria declarado que “havia um plano de morte dele, de Lula e de Alckmin”.
Questionando a credibilidade do processo, o senador indagou: “Como é que você vai levar a sério um julgamento como esse?”. Segundo ele, “numa turma de cinco, você tem três, três com vínculos políticos com o governo do PT”.
Marcos Rogério defendeu que o Senado Federal adote medidas para restabelecer o que considera ser a legalidade. “Ou a gente ou o Senado Federal cumpre o seu papel para reestabelecer a legalidade do Brasil, usando o sistema de freios e contrapesos, ou então nós estamos caminhando de forma muito acelerada para o que aconteceu na Venezuela”, declarou.
