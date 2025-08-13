Inicia nesta quarta-feira (13) a entrega da documentação dos selecionados para o programa CNH Social, do governo de Rondônia

Publicada em 13/08/2025 às 09h17
Candidatos selecionados na primeira etapa do programa CNH Social, do governo de Rondônia, devem apresentar a documentação comprobatória, a partir desta quarta-feira (13), em uma das unidades do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO), que funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30. A relação dos selecionados foi disponibilizada no site oficial do órgão no dia 11 de agosto.
O prazo para entrega da documentação dos selecionados é de 13 a 22 de agosto, conforme previsto em edital. A não apresentação da documentação pode implicar em desclassificação do candidato do programa CNH Social. Ao todo, 1.500 vagas para habilitação foram ofertadas pelo Detran-RO nas categorias A, B, e AB, sendo 150 destinadas para Pessoas com Deficiência (PcD).
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou que o programa CNH Social promove a inclusão ao possibilitar a conquista da primeira habilitação com gratuidade em taxas, exames, aulas teóricas e práticas aos candidatos. “O governo do estado tem trabalhado para fortalecer o acesso do cidadão a oportunidades de melhoria da qualidade de vida, e obter a habilitação abre muitas possibilidades.”
DOCUMENTAÇÃO
O candidato selecionado deve comparecer, até o dia 22 de agosto, em uma unidade do Detran-RO para iniciar o processo da primeira habilitação. É necessário apresentar um comprovante de residência e um documento de identificação original válido, além do Cadastro de Pessoa Física (CPF).
Após essa primeira etapa, que contempla ainda captura de imagem e registro biométrico, inicia a fase de convocação para avaliação psicológica e exame de aptidão física e mental, através de edital que será publicado no dia 2 de setembro. Considerado apto, terá início o curso teórico-técnico em uma das entidades contratadas para atendimento.
SEGUNDA CHAMADA
O não atendimento do chamamento em quaisquer dos prazos estabelecidos no edital implicará na desistência da vaga, de ampla concorrência ou PcD, e a vaga remanescente será objeto de 2ª chamada nos municípios onde se deu a inscrição, podendo a vaga de PcD remanescente ser preenchida pela ampla concorrência, se inexistente candidato inscrito como PcD em lista de espera.
SUCESSO DE PÚBLICO
O diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, destacou o sucesso da primeira edição do programa em Rondônia. “A CNH Social no estado registrou mais de 56 mil inscritos. É um sucesso absoluto, e estamos muito felizes em oportunizar essa chance da primeira habilitação para aqueles que não têm condições financeiras para a realização deste sonho, que possibilita a liberdade de locomoção, e também amplia as chances no mercado de trabalho.”
Do total de inscritos, 75% se declararam do sexo feminino. A faixa etária com maior número de inscrições está entre os 21 a 29 anos, somando 21.116 pessoas, com 37,64% do total de inscritos. Além disso, 1.963 pessoas com deficiência se inscreveram.
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
A seleção dos candidatos levou em consideração os critérios estabelecidos no edital, entre eles: ter renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa ou renda total de até dois salários mínimos por família; ter 18 anos completos ou mais na data da inscrição; ser titular ou dependente no Cadastro Único (CadÚnico); saber ler e escrever; entre outras exigências.
