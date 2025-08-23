Inauguração da Nova Sede da Secretaria Municipal de Saúde em Guajará-Mirim

Por ASSESSORIA
Publicada em 23/08/2025 às 09h13
A Prefeitura de Guajará-Mirim inaugurou hoje o novo prédio da Secretaria Municipal de Saúde, um espaço moderno, acessível e planejado para oferecer melhores condições de atendimento à população e mais dignidade de trabalho aos servidores.
Com estrutura ampla e acolhedora, a nova sede representa + modernidade, + eficiência, + conforto e + qualidade nos serviços prestados à nossa comunidade.
Esse é mais um investimento que reforça o compromisso da gestão municipal em cuidar das pessoas e fortalecer ainda mais a saúde pública em nosso município.
