Governo de Rondônia realiza homenagem aos pais servidores nesta sexta-feira, 15, em Porto Velho

Publicada em 13/08/2025 às 11h43
O governo de Rondônia promove uma homenagem aos pais servidores públicos, nesta sexta feira (15), das 9h às 11h, na área frontal do edifício Rio Pacaás-Novas, no Palácio Rio Madeira (PRM), em Porto Velho. A ação acontece em alusão ao dia dos pais, celebrado em 10 de agosto. Além do momento de homenagem, os pais serão convidados a apresentar seus talentos, como: performances musicais ou teatrais, contação de histórias ou participação em dinâmicas propostas, valorizando suas vivências e estimulando a criatividade.
A iniciativa da Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas (Segep), por meio do programa Pais que Inspiram, valoriza os pais que incentivam e fortalecem as atividades no serviço público, e que com suas atitudes influenciam e contribuem no ambiente de trabalho, familiar e na comunidade.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a iniciativa é fundamental por valorizar o esforço e a dedicação de cada servidor. “Através da homenagem, o governo fortalece o papel do pai em sociedade, além de reconhecer o trabalhado desenvolvido com responsabilidade e ética pelos servidores”, salientou.
O superintendente Estadual de Gestão de Pessoas, Silvio Luiz Rodrigues da Silva, destacou que “a homenagem do governo de Rondônia é de gratidão pelo esforço, empenho e competência de cada pai servidor.”
RESPEITO E CUIDADO
O programa Pais que Inspiram busca fortalecer o elo do serviço público e da família, contando histórias de pais e descrevendo sua vida e trabalho. O programa também reforça a importância do vínculo familiar como base para o desenvolvimento social, promovendo valores de respeito e cuidado.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!