Gestão Marcos Rocha realiza apreensão recorde de entorpecentes e reforça combate ao crime organizado em Rondônia

Publicada em 18/08/2025 às 09h04
O governo de Rondônia, sob a liderança do governador Marcos Rocha, registrou no primeiro semestre de 2025 a maior apreensão de drogas da última década: 10,5 toneladas de entorpecentes retiradas de circulação, número que já supera todo o volume de 2024 e 2023. O resultado representa um prejuízo de mais de R$ 200 milhões ao crime organizado e consolida a estratégia estadual de intensificar operações, como a realizada em São Miguel do Guaporé, considerada uma das maiores da história do estado.
Marcos Rocha atribui o resultado aos investimentos robustos e direcionados à segurança pública, com foco em tecnologia, inteligência e valorização dos profissionais. “Desde o início da nossa gestão, acreditamos que investir nas forças policiais e em equipamentos modernos é o caminho para combater o crime. A apreensão recorde mostra que estamos certos e que a integração entre as policias está desarticulando cada vez mais o tráfico de drogas”, ressaltou o governador.
TECNOLOGIA
Nos últimos anos, o governo estadual ampliou o parque tecnológico da segurança, incorporando sistemas de videomonitoramento, totens de vigilância inteligente, viaturas equipadas, armamentos modernos e drones de alta performance, especialmente em regiões de fronteira e rotas estratégicas do tráfico. A integração entre Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, Corpo de Bombeiros e órgãos federais tem garantido ações rápidas e de alto impacto.
ESTRATÉGIA
Com operações cada vez mais articuladas e presença reforçada em pontos estratégicos, a expectativa é que 2025 encerre com um novo recorde histórico de apreensões, reafirmando o compromisso do governo de Rondônia em proteger a população e enfraquecer o crime organizado, mantendo o estado como referência nacional no enfrentamento ao tráfico.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!