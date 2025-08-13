Ex-prefeita de Rolim de Moura lança livro e revela bastidores de sua trajetória de superação e vida política

Publicada em 13/08/2025 às 09h05
A ex-prefeita e ex-deputada estadual Mileni Mota estreia como autora solo com o livro Entre Ninhos: a história de uma menina que venceu, publicado pela Editora Litteris. Embora este seja seu primeiro título individual, Mileni já havia participado recentemente de coletâneas de textos, experiência que a aproximou do universo literário e despertou o desejo de registrar sua própria história em um projeto completo.
O lançamento oficial ocorreu durante a Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro, um dos maiores e mais prestigiados eventos literários do país, reunindo autores, leitores e editores de todo o Brasil.
Em sua obra de estreia individual, Mileni abre o coração e convida o leitor a percorrer uma narrativa marcada por resiliência. O livro revisita sua infância no interior do Paraná, quando perdeu os pais muito jovem, e a mudança para Rondônia ainda na adolescência, em busca de novas oportunidades e de um recomeço. Entre lembranças pessoais e desafios enfrentados, a obra expõe momentos que moldaram sua personalidade e fortaleceram sua determinação.
Além da história de vida, Entre Ninhos apresenta bastidores de sua trajetória pública — desde o trabalho como servidora até os mandatos como deputada estadual e prefeita de Rolim de Moura. A autora combina relatos emocionais com reflexões sobre liderança, política e superação.
“Quando comecei a escrever, foi como se eu abrisse um baú de memórias. Falei desde a minha infância até quando cheguei em Rondônia. Tive muitas perdas e momentos difíceis, mas também grandes conquistas”, conta Mileni.
“A minha história tem muito em comum com a de milhares de migrantes que chegaram a Rondônia há cerca de 40 anos, na época da formação do estado. Viemos de diferentes partes do Brasil com sonhos, coragem e vontade de construir uma vida melhor. Essa história precisava ser contada porque é também a história de tantos outros que ajudaram a erguer este estado.”
O processo de escrita, segundo ela, foi intenso e por vezes doloroso, mas motivado pelo desejo de inspirar.
