Esquenta do SIAAGRO reúne estudantes e profissionais do setor agro no Campus Ariquemes

Publicada em 25/08/2025 às 11h44
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Ariquemes, realizou, no dia 21 de agosto de 2025, o Esquenta SIAAGRO, evento preparatório para a V edição da Semana Integrada de Agronomia e Agropecuária (SIAAGRO). A atividade reuniu estudantes dos cursos Técnico em Agropecuária e Bacharelado em Agronomia, além de professores, empresários e membros da comunidade, com o objetivo de promover a troca de experiências e a difusão de tecnologias voltadas às Ciências Agrárias.
Durante o evento, os participantes puderam acompanhar palestras e discussões sobre temas relevantes para o setor agrícola e agropecuário, como sanidade animal, fiscalização de revendas e a importância do status sanitário de Rondônia.
De acordo com o Coordenador do curso de Agronomia, Rudimar Giordani Junior, a iniciativa foi essencial para aproximar os alunos da realidade profissional. “Este evento é de extrema relevância para nossos acadêmicos, pois proporciona uma oportunidade única de contato direto com profissionais que atuam no campo, trazendo experiências reais e atualizadas sobre os desafios e avanços da agropecuária em Rondônia”, afirmou.
O Coordenador do curso Técnico em Agropecuária, Jomel Francisco dos Santos, destacou o impacto da ação na formação dos discentes. “A participação em momentos como este amplia a visão dos nossos alunos sobre o mercado de trabalho e os prepara para atuar de forma mais consciente e qualificada nas demandas do setor”, explicou.
O espaço aberto pelo Esquenta SIAAGRO foi de integração entre academia e setor produtivo, aproximando futuros profissionais das demandas atuais do mercado. A proposta é que momentos como este continuem preparando os estudantes do IFRO para contribuir com o desenvolvimento sustentável do agronegócio em Rondônia. As coordenações dos cursos também agradeceram especialmente a colaboração dos palestrantes Murilo Brunow Freitas Junior e Lucas Belarmino, que compartilharam conhecimentos e reflexões sobre os desafios e oportunidades da agropecuária no estado.
