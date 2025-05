TERCEIRA EDIÇÃO

Ministério Público participa de abertura da III Semana da Memória do Poder Judiciário Rondoniense

A atividade, promovida pela Escola da Magistratura do Estado de Rondônia (Emeron), tem como objetivo resgatar, preservar e divulgar a história e a identidade do Poder Judiciário do Estado de Rondônia