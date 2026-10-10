Prefeitura de Porto Velho realiza ação “Fecha Laudo” para crianças neurodivergentes no Centro de Especialidades Médicas

Por Taiana Mendonça

Publicada em 10/10/2026 às 08h27

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), realiza neste sábado (10) a ação “Fecha Laudo”, voltada ao atendimento de crianças neurodivergentes. As consultas acontecem no Centro de Especialidades Médicas Alfredo Silva (CEM), a partir das 8h, com foco na avaliação clínica, conclusão diagnóstica e emissão de laudos médicos.

A iniciativa busca reduzir a demanda reprimida por consultas especializadas na capital, ampliando o acesso ao diagnóstico e proporcionando agilidade na entrega dos laudos. Com a documentação concluída, os pacientes garantem a continuidade dos cuidados e o acesso aos acompanhamentos e serviços necessários.

Os atendimentos acontecem exclusivamente por meio da Central de Regulação Municipal, que organizou e direcionou as 40 crianças previamente selecionadas. A ação contará com a atuação de dois médicos especialistas em Neurologia Pediátrica, além de uma sala de acolhimento estruturada para receber os pacientes e seus familiares, prestar orientações iniciais e organizar o fluxo de atendimento. Durante a permanência na unidade, também será oferecido lanche às crianças e acompanhantes.

"Garantir um atendimento humanizado, ágil e de qualidade para as nossas crianças neurodivergentes e suas famílias é um compromisso do nosso governo. Estamos trabalhando para descentralizar os serviços e assegurar que quem precisa de cuidado especializado encontre portas abertas e assistência digna", afirmou o prefeito Léo Moraes.

A secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, destacou o impacto da iniciativa para a rede pública. "A ação 'Fecha Laudo' atende a uma necessidade essencial das famílias de Porto Velho. Trazer os neuropediatras para concluir esses diagnósticos e emitir os laudos no CEM reflete o nosso empenho em reduzir filas e garantir dignidade e agilidade no atendimento infantil", pontuou.

Serviço

- Evento: Ação “Fecha Laudo” - Atendimento Especializado em Neurologia Pediátrica

- Local: Centro de Especialidades Médicas Alfredo Silva (CEM)

- Data: Sábado, 10 de outubro de 2026

- Horário: A partir das 8h

- Público-alvo: Pacientes neurodivergentes (atendimento exclusivo para 40 crianças previamente reguladas)

- Estrutura e suporte: Sala de acolhimento para orientação e organização do fluxo, e oferta de lanche aos pacientes