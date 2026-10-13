Mais de 450 intervenções recuperam ruas e melhoram o tráfego na capital; serviços em diversos bairros buscam melhorar o tráfego

Por Thaís Alves

Publicada em 13/10/2026 às 08h22

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), realizou 459 serviços de tapa-buracos entre os dias 8 de setembro e 6 de outubro de 2026, conforme os registros de execução.

As ações contemplaram ruas de diferentes bairros da capital, com o objetivo de melhorar as condições de tráfego e proporcionar mais segurança para motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.

O bairro Cohab concentrou o maior número de serviços registrados, com 147 intervenções.

Para o prefeito Léo Moraes, a manutenção das vias é fundamental para melhorar a mobilidade urbana e garantir mais segurança à população.

“Estamos trabalhando para recuperar as ruas de diferentes regiões da cidade, melhorar as condições de circulação e reduzir os transtornos enfrentados diariamente pela população. Nosso compromisso é avançar com serviços que contribuam para uma cidade mais segura e acessível para todos”.

O secretário municipal de Infraestrutura, Liandro Loyola, destaca a importância da manutenção contínua das vias para a mobilidade urbana.

“Nosso compromisso é trabalhar para melhorar as condições das ruas do nosso município , atendendo às necessidades da população e garantindo mais segurança e tranquilidade para quem precisa se deslocar diariamente. Estamos empenhados em levar os serviços de infraestrutura a diferentes bairros da cidade”.

Em seguida, aparecem o bairro Castanheira, com 63, bairro Rio Madeira e bairro Cuniã, com 30 cada, e bairro Planalto, com 29.

Também foram atendidos bairros como Socialista, Pantanal, Eldorado, Centro e Teixeirão, entre outras localidades.

Os trabalhos foram realizados em diversas ruas e avenidas, conforme as demandas identificadas pela secretaria

O serviço de tapa-buracos contribui para a recuperação do pavimento e para melhores condições de circulação nas vias, reduzindo os transtornos provocados por buracos e os riscos para quem utiliza as ruas diariamente.

A Seinfra segue com os serviços de manutenção das vias em diferentes regiões de Porto Velho, de acordo com o planejamento da secretaria e as necessidades identificadas.