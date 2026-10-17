 Imprensa mundial repercute empate técnico de Flávio Bolsonaro e Lula nas pesquisas

Por G1

Publicada em 17/10/2026 às 10h01

A imprensa mundial repercutiu as pesquisas de intenção de voto divulgadas nesta semana que mostram um empate técnico entre o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Lula (PT). Segundo turno da eleição presidencial está marcado para 25 de outubro.

As duas pesquisas presidenciais mais recentes, divulgadas entre quarta e quinta-feira, mostraram Flávio e Lula empatados dentro da margem de erro na disputa pelo segundo turno das eleições.

Na Datafolha, Flávio Bolsonaro tem 47% das intenções de voto, contra 45% de Lula.

Já segundo a Quaest, o candidato do PL aparece com 46% dos votos, e o presidente com 44%.

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Os resultados a menos de 10 dias do 2º turno gerou manchetes como "surpresa no Brasil" e que "Lula e Flávio estão em uma disputa acirrada" nesta reta final. Veja abaixo.

O El País Uruguai falou em "surpresa no Brasil";

O La Nación, da Argentina, afirmou que a vantagem de Flávio Bolsonaro "se apequenou" recentemente, segundo as pesquisas;

A agência Bloomberg, dos Estados Unidos, falou que as pesquisas mostram uma "corrida apertada" no 2º turno;

El País, Uruguai e Espanha

Reportagem do El País do Uruguai sobre as pesquisas eleitorais que mostram empate técnico de Flávio Bolsonaro e Lula no 2º turno das eleições presidenciais. — Foto: Reprodução/El País Uruguai

O braço uruguaio do jornal espanhol "El País" falou em "surpresa no Brasil", em referência ao aumento recente dos números de Lula em relação aos de Flávio Bolsonaro, ao repercutir a pesquisa do Datafolha.

A reportagem também disse que tanto "fidelidade partidária" quanto "transferência de votos" estariam ocorrendo conforme a disputa pelo 2º turno se desenrola.

Segundo o jornal, enquanto Flávio estaria recebendo votos de eleitores de Renan Santos, Augusto Cury, Ronaldo Caiado —esses dois últimos declararam apoio ao candidato do PL—, Lula estaria ganhando terreno com quem votou nulo ou branco no 1º turno.

La Nación, Argentina

Reportagem do jornal La Nación, da Argentina, sobre as pesquisas eleitorais que mostram empate técnico de Flávio Bolsonaro e Lula no 2º turno das eleições presidenciais. — Foto: Reprodução/La Nación

O "La Nación" afirmou que Lula "se recuperou" nas pesquisas, o que fez a vantagem de Flávio Bolsonaro "se apequenar" na reta final. Mesmo assim, deixou claro que os números da Quaest e da Datafolha mostram que Bolsonaro ainda está à frente do presidente petista.

O jornal argentino também contextualizou a divulgação dos resultados com a proximidade do primeiro debate entre os candidatos, que está marcado para ocorrer na Band no domingo (18).

A reportagem também destacou que há uma "disputa pelos votos da terceira via".

Bloomberg, Estados Unidos

Reportagem da agência de notícias Bloomberg, dos Estados Unidos, sobre as pesquisas eleitorais que mostram empate técnico de Flávio Bolsonaro e Lula no 2º turno das eleições presidenciais. — Foto: Reprodução/Bloomberg

A agência norte-americana Bloomberg também reportou o empate técnico entre os dois candidatos e citou uma pesquisa da PoderData/Aya que mostrou Flávio Bolsonaro e Lula com 50% dos votos válidos cada.

"Flávio Bolsonaro e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva estão em uma disputa acirrada às vésperas do segundo turno das eleições no Brasil", afirmou a reportagem.