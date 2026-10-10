Ensino Médio Integrado do IFRO amplia oportunidades de formação e mobilidade internacional

Por ASCOM/IFRO

Publicada em 10/10/2026 às 08h20

Escolher onde cursar o Ensino Médio é uma decisão que pode influenciar diferentes etapas da trajetória acadêmica e profissional de um jovem. No Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), essa escolha pode representar, além da formação escolar e técnica, a oportunidade de participar de projetos, atividades acadêmicas e experiências de mobilidade que ampliam os horizontes dos estudantes.

Um exemplo é a experiência dos dez estudantes dos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio do IFRO que embarcaram no dia 4 de outubro para um intercâmbio de duas semanas em Bogotá, na Colômbia. Os discentes foram selecionados por meio do edital do Programa de Mobilidade STEM Internacional 2026 e estão tendo todas as despesas custeadas pelo programa.

A ação é realizada pelo IFRO, por meio da Assessoria de Relações Internacionais (Arint), em parceria com a AFS Intercultura Brasil. Na edição de 2026, foi selecionado um estudante de cada um dos dez campi do Instituto. O processo seletivo considerou aspectos como trajetória acadêmica e socioeconômica, participação em projetos e atividades institucionais, produção escrita, apresentação em vídeo, conhecimentos linguísticos e entrevista.

A experiência internacional faz parte de uma proposta de formação mais ampla para os jovens que estão no ensino médio integrado. Um dos objetivos do Programa de Mobilidade STEM Internacional é ampliar a mobilidade acadêmica e aproximar os estudantes de instituições e iniciativas relacionadas à ciência e à tecnologia. A abordagem STEM integra Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, estimulando a resolução de problemas, o pensamento crítico, a criatividade e a inovação.

Formação que vai além da sala de aula

Para quem está terminando o Ensino Fundamental, ingressar em um curso técnico integrado do IFRO significa cursar o Ensino Médio ao mesmo tempo em que recebe formação profissional técnica. As duas formações são realizadas de maneira integrada, com matrícula única, permitindo que o estudante conclua essa etapa da Educação Básica também com uma habilitação profissional técnica de nível médio.

Essa característica diferencia a proposta dos cursos técnicos integrados: o estudante não precisa escolher entre cursar o Ensino Médio ou iniciar uma formação profissional. As duas trajetórias acontecem de forma articulada no IFRO.

Ao longo do percurso, os estudantes também podem encontrar oportunidades de participação em projetos e atividades institucionais que contribuem para a formação acadêmica e profissional. No caso da mobilidade STEM, por exemplo, a participação em projetos e atividades do Instituto foi um dos aspectos considerados na seleção dos estudantes que estão participando do intercâmbio na Colômbia.

Oportunidade começa no ingresso

Para os jovens que estão concluindo o Ensino Fundamental e desejam iniciar o Ensino Médio em 2027, o primeiro passo é acompanhar o Processo Seletivo Unificado (PSU) 2027/1 do IFRO.

Nesta edição, o Instituto oferta 2 mil vagas em 31 cursos técnicos integrados ao Ensino Médio, distribuídos pelos dez campi da instituição. Entre as opções estão cursos nas áreas de Agropecuária, Agroecologia, Alimentos, Administração, Biotecnologia, Comércio, Edificações, Eletromecânica, Eletrotécnica, Florestas, Informática, Química e Agricultura, de acordo com a oferta de cada campus.

As inscrições são gratuitas e estão abertas até 25 de outubro, exclusivamente pelo Portal de Seleção do IFRO. A seleção considera o desempenho escolar dos estudantes nas disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia, conforme os critérios estabelecidos no edital.

Acesse o Portal de Seleção do IFRO: https://selecao.ifro.edu.br/ unificado

Acesse os editais:

Cursos Técnicos Integrados: https://tinyurl.com/IFRO-int- 2027

Cursos Técnicos Subsequentes: https://tinyurl.com/IFRO-sub- 2027

Cursos de Graduação: https://tinyurl.com/IFRO-grad- 2027