Deputado Alan Queiroz destina R$ 280 mil para construção de calçadão da feira em Rolim de Moura

Por Ian Machado /Assessoria parlamentar

Publicada em 21/10/2026 às 10h33

O deputado estadual Alan Queiroz (PL) destinou R$ 280 mil para a construção do calçadão da feira de sexta-feira, no bairro Beira Rio, em Rolim de Moura. O recurso foi agradecido pelo prefeito Aldo Júlio, que destacou a importância da parceria com o parlamentar para a realização de melhorias que beneficiam os trabalhadores e a população.

A obra tem como objetivo oferecer um espaço exclusivo para os feirantes, que atualmente ocupam vias públicas durante a realização da feira. Com a construção do calçadão, a expectativa é melhorar a organização do local, facilitar o fluxo de veículos e proporcionar melhores condições de trabalho aos comerciantes, além de movimentar a economia local.

Alan Queiroz ressaltou a importância de apoiar iniciativas que atendam às necessidades dos municípios e contribuam diretamente para a qualidade de vida da população.

“Fico feliz em contribuir com Rolim de Moura e apoiar uma obra que vai beneficiar os feirantes, melhorar a organização do trânsito e fortalecer a economia do município. Essa é uma parceria importante, construída com diálogo e compromisso com a população. Vamos continuar trabalhando para levar investimentos e melhorias aos municípios de Rondônia”, destacou o deputado.