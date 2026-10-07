Coluna SIMPI – MEI: Dívida no CNPJ suja o CPF? Entenda!

Por ascom

Publicada em 07/10/2026 às 08h30

MEI: Dívida no CNPJ suja o CPF? Entenda!

Em meio à rotina de pagamentos, vendas, recebimentos, planejamento e gestão do negócio, alguns cuidados pessoais podem acabar ficando em segundo plano. Um deles é acompanhar regularmente as informações vinculadas ao próprio CPF, uma medida simples que pode ajudar a identificar fraudes, dívidas desconhecidas e movimentações que não foram autorizadas. Atualmente, diferentes plataformas permitem realizar consultas gratuitas e verificar informações importantes. É possível, por exemplo, pesquisar a existência de seguros registrados em nome do consumidor, consultar possíveis dívidas e verificar processos públicos relacionados ao CPF. Outra ferramenta importante é o Registrato, sistema disponibilizado pelo Banco Central. Por meio do serviço, o cidadão pode consultar informações sobre contas e relacionamentos bancários, empréstimos e financiamentos, além de verificar as chaves Pix vinculadas ao seu CPF. O acompanhamento dessas informações é importante principalmente para identificar registros que o titular não reconhece. Uma conta bancária desconhecida, um financiamento que nunca foi contratado ou qualquer outra operação suspeita deve ser investigada assim que for identificada. Nesses casos, a recomendação é procurar a instituição responsável, solicitar esclarecimentos, contestar o registro quando necessário e guardar protocolos e documentos relacionados ao atendimento. O SIMPI Rondônia alerta que a prevenção também deve fazer parte da rotina do empresário. Reservar alguns minutos para realizar essas consultas pode evitar que uma irregularidade descoberta tarde demais se transforme em prejuízo financeiro ou em problemas envolvendo o nome e o CPF. A entidade também está à disposição dos micro e pequenos empresários que tenham dúvidas ou encontrem dificuldades para realizar as consultas. Para orientações, o contato com o SIMPI Rondônia pode ser feito pelo número (69) 98406-9045.

Desenrola 3.0 prevê desconto de até 90% para dívidas bancarias e com o fisco

O advogado Marcos Tavares analisa os efeitos do Desenrola 3.0, programa de renegociação de dívidas para pessoas físicas inadimplentes. A medida provisória que criou a iniciativa foi publicada no início da semana e contempla débitos originais de até R$ 10 mil, com inadimplência entre dois e quatro anos e meio.Um dos focos do programa são as dívidas de cartão de crédito, que podem crescer com o pagamento sucessivo de parcelas mínimas. Pela estimativa do advogado, o volume de inadimplência dentro dos critérios do programa chega perto de R$ 150 bilhões. Pelo mecanismo, o governo faz um leilão para comprar créditos das instituições financeiras, com deságio mínimo de 90%, e esse desconto seria repassado aos cidadãos que se enquadrarem nas condições. A dívida poderá ser quitada à vista ou parcelada, com juros ainda a definir.O cronograma começa com a publicação do edital do leilão, estimada para novembro. As instituições financeiras apresentam as propostas em dezembro, a homologação deve sair em janeiro e, em fevereiro, vêm a assinatura dos contratos e o repasse dos descontos aos inadimplentes.A operação deve custar cerca de R$ 15 bilhões à União, para pagar as instituições financeiras. Na avaliação do advogado, além de renegociar os débitos, o programa precisa evitar que os beneficiários voltem a se endividar depois da adesão.Segundo ele, é preciso acompanhar a execução da medida para saber se o programa realmente reduz a inadimplência e contribui para a educação financeira dos beneficiários.

Mais Confusão: Prazo do Simples vence dia 15 e novos regimes, dia 30

Prazo para optar pelo regime híbrido do Simples Nacional é prorrogado para 30 de outubro e as Microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional ganharam mais 30 dias para decidir se aderem ao regime híbrido da reforma tributária. O prazo, que terminaria em 30 de setembro, foi prorrogado para 30 de outubro de 2026. A mudança envolve a adoção do sistema baseado no IVA dual e, segundo o auditor e perito contador Vitor Stankevicius, a decisão deve considerar as características de cada atividade e os possíveis efeitos sobre a carga tributária da empresa. A opção feita até 30 de outubro poderá ser cancelada até 20 de dezembro. A análise, afirma Stankevicius, deve ser feita pelas empresas com seus contadores antes da escolha. Outra medida anunciada no fim de setembro é o Desenrola MEI, voltado a microempreendedores individuais com dívidas tributárias federais inscritas na Dívida Ativa da União. O programa começou em 1º de outubro e fica disponível até o fim de janeiro de 2027. Podem ser renegociadas dívidas de até cinco salários-mínimos, o equivalente a R$ 8.105, com entrada de 5% e parcelamento em até 55 vezes.

Planeje! Menor alíquota=maior lucro? Nem sempre!