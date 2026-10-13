Campanha “o trabalho que transforma” mostra entregas sociais da prefeitura de Porto Velho

Por Secom

Publicada em 13/10/2026 às 08h35

A Prefeitura de Porto Velho realizou em setembro de 2026 a segunda etapa da campanha publicitária institucional “O Trabalho que Transforma!”, que foi exibido nas emissoras de televisão, rádio, sites e plataformas digitais na internet, durante todo o mês.

A iniciativa utiliza histórias de moradores para apresentar ações da administração municipal e mostrar como os serviços públicos fazem parte da rotina da população.

O projeto concentra sua comunicação em três áreas: inclusão de pessoas com deficiência e neurodivergentes, atendimento na rede de saúde e concursos públicos.

O conceito da campanha parte da relação entre uma entrega da Prefeitura, uma pessoa, uma necessidade atendida e o benefício para a coletividade. A proposta mostrou a participação de cidadãos em vídeos para televisão, rádio, redes sociais e plataformas digitais, com relatos sobre o acesso aos serviços municipais.

Na saúde, o conteúdo aborda unidades básicas, Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e o projeto do primeiro Hospital Municipal. O terceiro eixo trata dos concursos públicos e das oportunidades de ingresso no serviço municipal. As peças publicitárias foram veiculadas nas diferentes regiões de Porto Velho, com alcance previsto para distritos e demais comunidades.

A iniciativa dá sequência à campanha lançada em agosto, que abordou a tarifa de ônibus, obras de asfalto com drenagem e limpeza urbana. A comunicação busca apresentar as ações por meio de personagens que representam situações vividas por moradores da capital.

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“Nosso compromisso é fazer o trabalho da Prefeitura chegar à vida das pessoas. Cada entrega representa mais acesso à saúde, inclusão e oportunidades. É para isso que trabalhamos: transformar a realidade de quem vive em Porto Velho”, comentou o Prefeito Léo Moraes.

“Queremos mostrar o resultado das ações da Prefeitura por meio das histórias de quem recebe os serviços. A campanha aproxima a gestão da população e mostra que cada entrega tem um propósito: atender às necessidades das pessoas”, explicou o secretário municipal de Comunicação, Francisco da Silva Costa.