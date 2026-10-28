Ação educativa sensibiliza a população sobre os perigos das queimdas

Por Assessoria

Publicada em 28/10/2026 às 10h56

Os moradores dos bairros Jardim Flórida e Primavera (2º distrito) receberam, na manhã desta terça-feira (23).

A visita da equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia).

Eles foram orientados sobre os impactos que as queimadas podem causar ao meio ambiente e como utilizar o aplicativo Guardiões do Meio Ambiente, que é um aliado importante para combater a prática dos incêndios urbanos, principalmente, neste período de seca, pois registra a localização exata dos focos.