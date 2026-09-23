SINJUR promove café da manhã e homenageia profissionais do Tribunal de Justiça de Rondônia-TJRO

Por SINJUR

Publicada em 23/09/2026 às 14h16

Em comemoração ao Dia do Contador, celebrado nesta terça-feira, 22 de setembro, o SINJUR promoveu um café da manhã especial em homenagem aos profissionais da Contabilidade que atuam no Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO).

Durante a confraternização, os contadores receberam do sindicato um copo térmico personalizado com imagens de Porto Velho, como forma de reconhecimento e carinho pela passagem da data.

O evento também contou com a presença da Dra. Karina Miguel Sobral, juíza secretária-geral do TJRO, que representou o Tribunal na homenagem. Em sua fala, a juíza destacou a importância do trabalho desenvolvido pelos contadores para o funcionamento do TJRO e parabenizou todos os profissionais pela data.

O SINJUR também ressaltou a contribuição desses servidores públicos, cujo trabalho técnico e responsável é fundamental para as atividades administrativas e financeiras do Poder Judiciário.

O SINJUR parabeniza todos os contadores pelo seu dia e reafirma o reconhecimento e a valorização desses profissionais.