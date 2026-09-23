SEMAS convida famílias de Rolim de Moura a ajudarem a construir o futuro da primeira infância

Por Assessoria

Publicada em 23/09/2026 às 14h40

A Prefeitura de Rolim de Moura, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), está mobilizando a comunidade para participar da construção do Plano Municipal da Primeira Infância (PMPI), iniciativa que busca fortalecer as políticas públicas voltadas às crianças na primeira infância no município.

A primeira infância compreende os primeiros seis anos de vida, período fundamental para o desenvolvimento físico, emocional, cognitivo e social da criança. Por isso, a elaboração do PMPI contará com a participação de diferentes setores da sociedade, incluindo pais, mães e responsáveis, que poderão contribuir com suas experiências, necessidades e sugestões.

A participação das famílias é fundamental para que o Plano Municipal da Primeira Infância seja construído de forma participativa e alinhado à realidade de Rolim de Moura, considerando as necessidades das crianças e de suas famílias nas áreas de saúde, educação, assistência social, cultura, esporte, lazer, proteção e garantia de direitos.

Sua participação faz a diferença!

Pais, mães e responsáveis são convidados a participar do processo de elaboração do Plano Municipal da Primeira Infância, contribuindo com ideias, sugestões e propostas que possam ajudar na construção de ações e políticas públicas voltadas à primeira infância.

As inscrições estarão abertas pelo prazo de 20 (vinte) dias, contados a partir desta quarta-feira, conforme divulgação deste convite, no link a seguir .https://forms.gle/xTcXKpFHaLDiRLbS7

Ao final do período de inscrições, entre os pais, mães e responsáveis inscritos, serão selecionadas cinco pessoas para representar as famílias do município de Rolim de Moura na Comissão Intersetorial de elaboração do Plano Municipal da Primeira Infância.

A participação dos representantes das famílias será uma oportunidade de levar ao processo de construção do PMPI as experiências, necessidades, desafios e sugestões vivenciados pelas famílias do município, contribuindo para que as ações propostas estejam mais próximas da realidade das crianças e de seus responsáveis.

Participar desse processo é uma oportunidade de dar voz às famílias e contribuir diretamente para a construção de um município cada vez mais preparado para cuidar, proteger e promover o desenvolvimento das crianças.

Se você é pai, mãe ou responsável por uma criança e deseja contribuir com esse importante processo, faça sua inscrição dentro do prazo de 20 dias e participe dessa construção coletiva.

Juntos, podemos construir um Plano Municipal da Primeira Infância que reflita as necessidades das crianças e das famílias de Rolim de Moura.