Segurança viária é fortalecida pelo Detran-RO no Arraial Flor do Maracujá  

Por DETRAN-RO

Publicada em 23/09/2026 às 14h22

Entre quadrilhas, bois-bumbás e toda a tradição do Arraial Flor do Maracujá, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) também marca presença com ações de educação fortalecendo a segurança viária. As atividades acontecem durante a 42ª edição da festa, realizada de 18 a 27 de setembro, no Parque dos Tanques, em Porto Velho.

A iniciativa busca aproveitar a grande circulação de pessoas no evento para conscientizar crianças, jovens e adultos sobre comportamentos seguros no trânsito, especialmente em relação aos riscos de associar bebida alcoólica e direção.

Nos três primeiros dias de programação, mais de 150 pessoas passaram pelo estande educativo do Detran-RO. O espaço oferece atividades como jogos da memória, roleta de placas de trânsito, desenhos para pintura, dominó e jogo da velha do trânsito, tabuleiro educativo e a dinâmica “Organizando o Trânsito”. Também são distribuídos materiais educativos, lixocar e bafômetros descartáveis.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, é importantíssimo levar educação para o trânsito a espaços de grande participação populares, ampliando o alcance das ações preventivas. “Uma festa que valoriza a nossa cultura também pode ser um espaço de conscientização. O Governo de Rondônia trabalha para aproximar os serviços públicos da população e incentivar atitudes responsáveis que ajudam a preservar vidas no trânsito”.

ÁLCOOL E DIREÇÃO NÃO COMBINAM

Além das atividades realizadas dentro do Parque dos Tanques, equipes do Detran-RO atuam nas vias próximas ao Flor do Maracujá. A Escola Pública de Trânsito e a Diretoria Técnica de Fiscalização e Ações de Trânsito (Dtfat) orientam os condutores, reforçando principalmente os riscos de dirigir após o consumo de bebida alcoólica.

O diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, ressalta que a prevenção é uma das principais ferramentas para reduzir comportamentos de risco. “Nosso trabalho não acontece apenas por meio da fiscalização. A educação tem um papel fundamental. Quando conseguimos conversar diretamente com o cidadão e mostrar as consequências de uma escolha errada no trânsito, estamos trabalhando para evitar acidentes e proteger vidas”.

O diretor da Escola Pública de Trânsito, Talysson Machado Bezerra, explica que a proposta é utilizar uma abordagem simples e acessível para alcançar públicos de diferentes idades. “Trabalhamos a educação para o trânsito de maneira prática e próxima da população. Com as crianças, utilizamos jogos e atividades lúdicas. Com os adultos, reforçamos comportamentos seguros e, principalmente, que bebida e direção não combinam. Uma decisão responsável pode fazer toda a diferença".

BAFÔMETRO DESCARTÁVEL

Uma das atividades que despertou a curiosidade dos visitantes foi a demonstração do bafômetro descartável. O dispositivo permite uma verificação rápida e educativa da presença de álcool, servindo como ferramenta de conscientização durante as abordagens.

O operador de processos Davi Souza de Andrade Leão, de 33 anos, participou da atividade e contou que ainda não conhecia esse tipo de teste. “Eu achei muito interessante. Ainda não sabia que existia esse teste descartável, conhecia apenas o digital. Foi rápido e o resultado saiu na hora”, relatou.

Davi também destacou as orientações recebidas durante a abordagem. “O agente explicou muito bem sobre a importância de quem bebe não dirigir. Além das infrações de trânsito, essa atitude pode ferir outras pessoas e a própria pessoa que está dirigindo”, afirmou.

As ações educativas seguem durante a programação do Flor do Maracujá, reforçando uma mensagem simples aos milhares de visitantes da festa: aproveitar a celebração com responsabilidade também é uma forma de preservar vidas.