Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos  leva limpeza de ruas para novos bairros

Por ASSESSORIA

Publicada em 19/09/2026 às 08h42

Depois de concluir a primeira etapa nos setores 17 e 19, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) dará sequência ao trabalho de limpeza nos bairros Cristo Rei, Residencial Maria Moura e Residencial União.

A ação tem como objetivo melhorar as condições das vias e retirar entulhos e materiais acumulados nos espaços públicos.

Após a limpeza, a Semma fará a fiscalização dos locais para evitar o descarte irregular de resíduos. A Prefeitura reforça que a colaboração dos moradores é fundamental para manter as ruas limpas e evitar que o trabalho precise ser refeito.